Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 10:14

Стали известны результаты масштабного рейда силовиков в цыганском поселке

Baza: 35 человек увезли в военкомат после рейда в цыганском поселке под Тулой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Масштабный рейд силовиков в цыганском поселке Плеханово под Тулой закончился арестом пяти автомобилей, изъятием около 1 млн рублей и отправкой 35 человек в военкомат, передает Telegram-канал Baza. По его данным, за крупное оперативное мероприятие отвечали сотрудники ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщиков.

В материале сказано, что из 35 человек, отправленных в военкомат, 22 — получили штрафы за уклонение от службы, 13 — отправлены на медкомиссию. По данным канала, 43 дома отключили из-за неоплаты электричества, также было составлено 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов ГИБДД и налогов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полиция провела рейд в притоне, где круглосуточно велись порностримы. На снятом при обыске видео запечатлен беспорядок в квартире, разбросанные вещи, презервативы и нижнее белье. На месте полиция застала врасплох двух девушек и одного парня в возрасте от 20 до 26 лет. Всех троих доставили в отдел полиции. Уточнялось, что местные жильцы жаловались на проблемную квартиру три года.

Тульская область
цыгане
военкоматы
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хрустящая капуста с ягодной ноткой — готовлю только так
Капуста с морковью, которая хрустит так, что слышно на весь дом
Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года
ФСБ задержала «помощников» экстремистов
Новосибирец распылил перцовый баллончик в баре из-за неудачной шутки
Москвич в розовом худи распылил перцовку на «Киевской» и убежал
Российскую туристку наказали за поджог в Сеульском лесу
В МИД раскрыли, с какой страной Россия интенсифицирует контакты
Стало известно, что сделают с телом звезды «Полицейского с Рублевки»
Известный американский актер исключил возвращение в «Настоящий детектив»
В Петербурге задержали организатора фестиваля комикс-культуры
«Полная катастрофа»: стало известно, какая зима ждет Украину
«Встает на путь истинный»: Непомнящий заявил о прогрессе «Спартака»
Мать ребенка Тимати улетела из России
Удары по Украине сегодня, 1 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 1 ноября: что завтра, сгущение крови, головные боли
Экс-владелец производителя «Мирамистина» опять стал доктором
Россиянкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет
Адвокат предложил способ раздела машины при разводе без продажи и суда
Молодой россиянин упал замертво на автобусной остановке
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.