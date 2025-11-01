Стали известны результаты масштабного рейда силовиков в цыганском поселке Baza: 35 человек увезли в военкомат после рейда в цыганском поселке под Тулой

Масштабный рейд силовиков в цыганском поселке Плеханово под Тулой закончился арестом пяти автомобилей, изъятием около 1 млн рублей и отправкой 35 человек в военкомат, передает Telegram-канал Baza. По его данным, за крупное оперативное мероприятие отвечали сотрудники ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщиков.

В материале сказано, что из 35 человек, отправленных в военкомат, 22 — получили штрафы за уклонение от службы, 13 — отправлены на медкомиссию. По данным канала, 43 дома отключили из-за неоплаты электричества, также было составлено 24 акта об аресте имущества за неуплату штрафов ГИБДД и налогов.

