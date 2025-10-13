Зарезавший девушку и ее соседку подросток из Приангарья страдал паранойей SHOT: подросток из Приангарья зарезал свою девушку, страдая паранойей

Подросток из Иркутской области зарезал свою девушку-восьмиклассницу и ее соседку, страдая паранойей и патологической ревностью, сообщает Telegram-канал SHOT. 16-летний школьник зациклился на отношениях с юной возлюбленной и начал подозревать ее в изменах.

Согласно информации источника, погибшая была хорошисткой и активно участвовала в школьных мероприятиях. Родители парня охарактеризовали его как спокойного и слегка замкнутого подростка, который все внимание уделял отношениям. На допросе он подтвердил, что «очень сильно» ревновал свою подругу.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что местные власти организуют поддержку для семей и одноклассников погибших в Шелехове подростков. Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Афанасьевой, чтобы координировать помощь пострадавшим.

