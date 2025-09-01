День знаний — 2025
Россиянин расправился со своей бывшей супругой и ее новым мужем

В Москве мужчина зарезал бывшую жену и ранил ее нового супруга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве на улице Нижняя Масловка мужчина с ножом атаковал бывшую супругу и ее нынешнего супруга в их квартире, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России. В результате происшествия женщина погибла на месте, а ее муж был доставлен в больницу.

По данным следствия, 1 сентября фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка в Москве, вступил в конфликт с бывшей женой и ее мужем, в ходе которого нанес множественные ножевые ранения женщине. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого фигурант нанес ножевые ранения супругу погибшей. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение столицы. Ему оказывается необходимая помощь, — говорится в сообщении.

Помимо этого, подозреваемый нанес себе телесные повреждения. В момент происшествия он был задержан, ему также оказывают медицинскую помощь.

Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса: за убийство и за попытку убийства. Следователи и криминалисты сейчас работают на месте, чтобы разобраться во всех деталях произошедшего.

Ранее в подмосковном Пушкино 54-летний уроженец Турции убил свою жену. Мужчина нанес ей ножевое ранение в шею во время ссоры, вызванной подозрениями в измене.

