25 августа 2025 в 19:10

Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уроженец Турции зарезал свою жену в подмосковном Пушкино, сообщает MK.RU. 54-летний иностранец и 49-летняя россиянка поженились в 2016 году, до этого мужчина успел овдоветь.

Общих детей у пары не было, официально супруги нигде не работали. Недавно мужчина съездил на родину, а, вернушись домой, решил, что жена ему изменила. В ходе ссоры ревнивец ударил ее ножом в шею. Осознав случившееся, он вызвал скорую помощь, но спасти женщину не удалось.

По делу назначен комплекс судебных экспертиз. Среди них генетическая и психолого-психиатрическая.

Ранее жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за расправу над 27-летней девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов. 35-летний подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги.

Ножевые ранения возлюбленной он нанес в салоне сотовой связи во время ссоры. Гособвинение запрашивало для фигуранта пожизненное лишение свободы.

До этого стало известно, что житель Владикавказа подозревается в убийстве жены и ее дочери, а также в покушении на убийство другой несовершеннолетней падчерицы. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью двух или более лиц.

