Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 11:48

Власти Иркутской области высказались о погибших в резне в Шелехове

Губернатор Кобзев заявил о поддержке для близких погибших девушек в Шелехове

Игорь Кобзев Игорь Кобзев Фото: EMERCOM of Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Власти Иркутской области организуют поддержку для семей и одноклассников погибших в Шелехове подростков, заявил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Афанасьевой, чтобы координировать помощь пострадавшим.

Ни семья, ни одноклассники не должны остаться с этой бедой один на один <…> Погибшую девочку тоже в школе любили, она была лидером, пользовалась уважением сверстников, — подчеркнул Кобзев.

Он также обратил внимание на личность предполагаемого виновника трагедии, отметив, что молодого человека в учебном заведении характеризовали исключительно с положительной стороны. По словам губернатора, юношу «захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать».

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщала, что подросток 14 лет убил двух девушек в городе Шелехове Иркутской области. Уточнялось, что одной из них была сверстница, с которой юноша поссорился в подъезде многоквартирного дома, а вторая попыталась защитить девочку. Обе пострадавшие скончались в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Россия
Иркутская область
подростки
убийства
криминал
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.