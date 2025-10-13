Власти Иркутской области высказались о погибших в резне в Шелехове Губернатор Кобзев заявил о поддержке для близких погибших девушек в Шелехове

Власти Иркутской области организуют поддержку для семей и одноклассников погибших в Шелехове подростков, заявил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Афанасьевой, чтобы координировать помощь пострадавшим.

Ни семья, ни одноклассники не должны остаться с этой бедой один на один <…> Погибшую девочку тоже в школе любили, она была лидером, пользовалась уважением сверстников, — подчеркнул Кобзев.

Он также обратил внимание на личность предполагаемого виновника трагедии, отметив, что молодого человека в учебном заведении характеризовали исключительно с положительной стороны. По словам губернатора, юношу «захлестнули эмоции, гнев, ревность, с которыми он не смог совладать».

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщала, что подросток 14 лет убил двух девушек в городе Шелехове Иркутской области. Уточнялось, что одной из них была сверстница, с которой юноша поссорился в подъезде многоквартирного дома, а вторая попыталась защитить девочку. Обе пострадавшие скончались в больнице. По факту убийства возбуждено уголовное дело.