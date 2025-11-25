Гладков раскрыл масштабы атак ВСУ на Белгородскую область Гладков: более 60 беспилотников ВСУ атаковали семь округов Белгородской области

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали семь округов Белгородской области более чем 60 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его информации, погиб один человек, еще шесть пострадали. Больше всего ударов пришлось по Грайворонскому округу.

По городу Грайворон, селам Глотово, Гора-Подол, Доброе, Дорогощь, Дунайка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено восемь боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 14 беспилотников, два из которых сбиты и подавлены, — написал Гладков.

Глава региона отметил, что также были атакованы Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, и Шебекинский округа. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что более 28 тыс. жителей региона остались без света из-за атак ВСУ. По его словам, в течение суток 23-24 ноября украинские военные нанесли более 30 ударов по объектам электроэнергетики. В регионе начались восстановительные работы.