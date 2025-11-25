Невролог перечислил лучшие позы для сна

Сон на спине является наиболее здоровой позой, рассказал LIFE.ru врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Чеблуков. Он отметил, что в первую очередь необходимо выбрать хороший матрас.

А теперь про самую лучшую и правильную позу для сна — это поза на спине. Сон на спине — идеальный вариант, поскольку позвоночник остается в нейтральном положении, шея расслаблена, внутренние органы не сдавлены, — рассказал Чеблуков.

Также, по заявлениям врача, полезен будет сон на левом боку — он улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы. Он отметил, что наиболее вредными вариантами станут сон на животе и в позе эмбриона — в таком положении тело давит на внутренние органы и создается слишком сильная нагрузка на позвоночник.

Ранее врач Джо Уиттингтон рассказал, что сон на боку может влиять на форму лица и приводить к морщинам. Он отметил, что такие изменения трудно корректировать косметическими процедурами.