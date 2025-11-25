День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 12:46

В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки

Минобороны: ВС России ликвидировали около 1345 военных ВСУ за сутки

Фото: Социальные сети
Российские вооруженные силы ликвидировали около 1345 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, потери противника зафиксированы на основных направлениях действия российских группировок войск.

На направлении группировки войск «Север» противник потерял более 130 человек, «Запад» — до 230, «Южная» — свыше 225, «Центр» — более 445, «Восток» — до 240 и «Днепр» — более 75 военнослужащих.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в результате действий российских группировок войск Вооруженные силы Украины за сутки потеряли около 1370 человек. В зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 250 человек. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» превысили 230 человек, «Юг» — 190 человек, «Восток» — 250 человек. До 400 человек противник потерял из-за группировки «Центр», до 50 человек — из-за группировки «Днепр».

До этого секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки. По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии. Депутат добавил, что власти ориентируются на электоральные интересы и стараются не конфликтовать с группами, от которых ожидают голосов.

потери ВСУ
спецоперация
СВО
Минобороны РФ
