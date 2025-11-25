Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября

В ночь на 25 ноября над регионами России уничтожили почти 250 БПЛА. В Ростовской области погибли три мирных жителя. В регионе ввели режим ЧС. Под Калининградом задержали подростка, который готовил теракт в храме по заказу украинских спецслужб. Подробнее об атаках Вооруженных сил Украины на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 250 БПЛА сбили над российскими регионами за ночь

В ночь на 25 ноября силы ПВО перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 116 и четыре дрона уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

Кроме того, 23 БПЛА сбили над Республикой Крым, 16 — над Ростовской областью, семь — над Брянской, четыре — над Курской. Еще два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, один — над Липецкой.

Краснодарский край подвергся мощнейшей атаке дронов ВСУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак дронов ВСУ за весь период СВО.

По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Новороссийске и Геленджике. В Новороссийске, по предварительным данным, было повреждено не менее 14 жилых домов.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что обломки беспилотника ВСУ попали в грузовик, после чего он загорелся. Водитель успел покинуть кабину и не пострадал.

В Новороссийске были ранены четыре человека в результате атак беспилотников, заявил мэр города Андрей Кравченко.

«В настоящее время известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Все госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека», — сообщил он.

По словам Кондратьева, в селе Кабардинка в результате налетов дронов были повреждены частные дома, одного человека госпитализировали. Он сообщил, что обломки БПЛА упали в центре Краснодара: несколько домов и офисное здание получили повреждения.

Кондратьев отметил, что в Туапсе ночью произошел пожар на крыше многоквартирного дома. Осколками ранило охранника, но он отказался от госпитализации. Впоследствии возгорание было локализовано.

Два детских сада были повреждены в Туапсинском районе в результате атаки ВСУ. Сейчас они закрыты, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко. О пострадавших не сообщается.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках дронов ВСУ на Краснодарский край.

В Ростовской области погибли три человека в результате атак беспилотников ВСУ

Власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в границах домов и учреждений, поврежденных в результате ночной атаки беспилотников, сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«Были повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17», — отметила она.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что трое жителей Таганрога погибли в результате атак БПЛА, еще восемь человек получили ранения. Им оказали медицинскую помощь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Российские подразделения ПВО делают все, чтобы ни один беспилотник не прорвался, но ВСУ применяют тактику стаи и запускают огромное количество БПЛА. Либо они идут волнами в надежде на то, что хотя бы один прорвется, если все остальные будут уничтожены», — заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Он также высказал мнение, что БПЛА, которые атаковали Ростовскую область, запустили с Украины.

ВСУ выпустили 17 боеприпасов по Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородской области пострадали два мирных жителя в результате удара дрона по частному дому, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой сотрудники СМП доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме повреждены крыша, остекление и фасад», — рассказал он.

За прошедшие сутки регион атаковали 64 БПЛА, заявил губернатор в Telegram-канале. Кроме того, ВСУ выпустили по Белгородской области 17 боеприпасов в ходе шести обстрелов, отметил Гладков. Он уточнил, что в селе Бессоновка в результате удара FPV-дрона был ранен мужчина. Еще один человек пострадал на участке дороги Казинка — Михайловка.

«В селе Репяховка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погибла женщина. Мужчина, находившийся рядом, продолжает лечение в стационаре городской больницы № 2 Белгорода. На перекрестке дорог Нечаевка — Зиборовка в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранена женщина», — добавил Гладков.

По его словам, в регионе получили повреждения многоквартирные и частные дома, легковые, грузовые автомобили, коммерческие, инфраструктурные объекты, а также административные здания. Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах ВСУ по Белгородской области.

В Херсонской области здание школы попало под минометный обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли минометный удар по зданию школы в Каховском муниципальном округе Херсонской области, сообщил его глава Павел Филипчук. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

По словам Филипчука, снаряд попал в угол здания, в котором расположена школа № 1. Он отметил, что прибывшие на вызов пожарные ликвидировали последствия обстрела. Возгорания и сильного задымления не было зафиксировано.

Глава муниципального округа добавил, что украинский FPV-дрон также ударил по гражданскому автомобилю, в котором находились дети.

«Они эвакуированы. Тяжелые ранения получила женщина, которая находилась в машине», — заявил Филипчук.

Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах ВСУ по Херсонской области.

Подросток готовил теракт в храме под Калининградом

Сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта в одном из православных храмов Калининградской области, сообщает Следственный комитет России. По информации ведомства, молодой человек действовал по указанию вербовщика из террористической организации, которая координируется спецслужбами Украины.

«Действуя по указанию куратора, несовершеннолетний подобрал и провел разведку объекта нападения, а также приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства», — уточнили в СК.

Молодой человек был задержан 22 ноября недалеко от церкви в тот день, когда собирался устроить теракт. У него нашли и изъяли вещественные доказательства, в том числе телефон, с которого он переписывался с куратором. СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК (покушение на террористический акт). На время следствия подростка заключили под стражу.

Солдатам ВСУ приказали стрелять по сослуживцам во время отступления

Украинским солдатам приказали стрелять по сослуживцам во время отступления, заявил военнопленный, бывший боец ВСУ Артем Кондыбко. По его словам, на линии боевого соприкосновения сложилась крайне тяжелая ситуация. Украинские войска несут большие потери, а снабжения нет.

«Когда наши отступали, нам говорили, их (своих. — NEWS.ru) не жалеть — стрелять так же, как и русских», — сказал Кондыбко.

Многие украинские бойцы получают ранения, гибнут или сдаются в плен. Эвакуацию раненых зачастую проводят российские военные, добавил он. Пленный заявил, что солдаты ВСУ совершают военные преступления в Красноармейске. По словам Кондыбко, операторы беспилотных аппаратов тренировались на мирном населении. Кроме того, военнослужащие ВСУ грабили магазины и забирали все, что считали нужным, заключил он.

