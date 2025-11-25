День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:28

«Учитываем интересы союзника»: Лавров об урегулировании украинского кризиса

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российская сторона полностью учитывает интересы Белоруссии, когда рассматривает практические идеи по урегулированию конфликта на Украине, заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также указал на то, что республика имеет общие границы с обоими государствами.

Мы в полной мере учитываем интересы нашего союзника, когда подступаемся к практическим делам и практическому рассмотрению различных идей [по Украине], — заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что для Минска урегулирование украинского кризиса имеет вполне практическое значение, поскольку республика расположена рядом с Россией и Украиной. По его словам, именно от того, как будут сформулированы вопросы безопасности, зависит спокойствие Белоруссии.

Ранее Лавров заявил, что в распоряжении Москвы есть документ из 28 пунктов с планом президента США Дональда Трампа. По словам министра, в нем отражены ключевые договоренности саммита на Аляске.

До этого глава внешнеполитического ведомства сообщил, что у Европы были все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, но она их провалила. Он добавил, что сейчас европейские страны активно пытаются вмешаться в переговорный процесс и предлагают свои идеи.

Сергей Лавров
Белоруссия
Россия
Украина
