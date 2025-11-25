В стране СНГ поддержали позицию России по первопричинам кризиса на Украине

В стране СНГ поддержали позицию России по первопричинам кризиса на Украине Белоруссия поддержала позицию РФ по первопричинам конфликта на Украине

Минск поддерживает Москву в вопросе необходимости устранения первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. На заседании коллегий российского и белорусского министерств иностранных дел он отметил, что республика поддерживает усилия РФ для урегулирования данного кризиса.

Разделяем позицию РФ, что окончательное устойчивое урегулирование этого конфликта возможно только через полное и необратимое устранение его причин, — сказал Рыженков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он добавил, что после завершения «этой тягомотины» все займутся своими делами.

До этого Лукашенко выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского вполне могут «убрать» с должности. По его словам, западные кураторы могут поступить таким образом на фоне коррупционного скандала в окружении политика.

Между тем стало известно, что мирный план США по урегулированию ситуации на Украине претерпел изменения после переговоров представителей США и Украины в Женеве. Новая версия документа отличается от первоначального текста, опубликованного 20 ноября.