День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:35

В стране СНГ поддержали позицию России по первопричинам кризиса на Украине

Белоруссия поддержала позицию РФ по первопричинам конфликта на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Минск поддерживает Москву в вопросе необходимости устранения первопричин украинского конфликта, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. На заседании коллегий российского и белорусского министерств иностранных дел он отметил, что республика поддерживает усилия РФ для урегулирования данного кризиса.

Разделяем позицию РФ, что окончательное устойчивое урегулирование этого конфликта возможно только через полное и необратимое устранение его причин, — сказал Рыженков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. Он добавил, что после завершения «этой тягомотины» все займутся своими делами.

До этого Лукашенко выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского вполне могут «убрать» с должности. По его словам, западные кураторы могут поступить таким образом на фоне коррупционного скандала в окружении политика.

Между тем стало известно, что мирный план США по урегулированию ситуации на Украине претерпел изменения после переговоров представителей США и Украины в Женеве. Новая версия документа отличается от первоначального текста, опубликованного 20 ноября.

Белоруссия
МИД
Россия
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: В РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после акции с зеленым Гранд-каналом
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Пленный боец ВСУ рассказал, что делают во Львове с недовольными властью
Макрон раскрыл, где на Украине могут разместить военных «коалиции желающих»
Врач развеяла миф о метеозависимости
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.