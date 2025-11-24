Глава МИД Швейцарии решил посетить Москву

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис намерен посетить Москву в начале 2026 года в рамках председательства Берна в ОБСЕ, сообщил глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо. По его информации, дипломат также планирует приехать в Киев, передает издание Temps.

Мы намерены дать реальный шанс диалогу в рамках ОБСЕ, поэтому Иньяцио Кассис с самого начала объявил об одновременной поездке в Киев и Москву в 2026 году, — пояснил Бидо.

В материале говорится, что «приоритетом» Швейцарии является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале. В известность об этом были поставлены 57 государств-членов на встрече министров в Вене.

Ранее стало известно, что группа американских генералов может посетить Москву в конце следующей недели. Целью визита станет обсуждение мирного плана США по урегулированию украинского конфликта.

До этого помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил, что предстоящий визит российского президента в Индию является «сверхбольшим» событием. По его словам, в настоящее время сроки уже согласованы на начало декабря. Однако официально о них будет объявлено вместе с индийскими партнерами, объяснил Ушаков.