22 ноября 2025 в 05:08

Американские генералы могут полететь в Москву для переговоров

Guardian: генералы США могут прилететь в Москву для переговоров по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группа американских генералов может посетить Москву в конце следующей недели, передает газета Guardian. Целью визита станет обсуждение мирного плана США по урегулированию украинского конфликта.

Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план», — сказано в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что эффективная работа российской армии в зоне СВО должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться сейчас, пока не поздно. Он также указал на опасность и бессмысленность продолжения конфликта.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях о возможности нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Путин подчеркнул, что у Киева и Брюсселя отсутствует понимание возможных последствий таких устремлений.

Кроме того, президент США Дональд Трамп напомнил о своем предупреждении Зеленскому об отсутствии у Киева «козырей» в конфликте. Он также отметил, что считает необходимым для украинского президента пойти на договоренности в урегулировании конфликта.

США
Москва
переговоры
Украина
