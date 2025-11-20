Президента Украины Владимира Зеленского вполне могут «убрать» с должности, такое мнение высказал лидер Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит агентство БелТА, западные кураторы могут поступить таким образом на фоне коррупционного скандала в окружении политика.

Им (Зеленским. — NEWS.ru) управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя, — сказал Лукашенко.

По мнению главы республики, кража $100 млн на Украине — не самое главное. Куда важнее то, что была «вскрыта система». Лукашенко выразил уверенность, что теперь руководство Украины будут «дергать за ниточки» из-за океана.

Ранее имя Зеленского заметили в обвинительном заключении по делу бизнесмена Тимура Миндича. По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, министр энергетики Герман Галущенко покрывал предпринимателя, получая благодаря этому некую выгоду от главы государства.

При этом представитель МИД России Мария Захарова уверена, что европейские политики знали о коррупционных схемах Миндича и были их частью. По ее словам, деньги шли на счета, связанные в том числе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.