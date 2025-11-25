Макрон раскрыл, где на Украине могут разместить военных «коалиции желающих» Макрон: военных «коалиции желающих» могут разместить в Киеве или Одессе

Военных «коалиции желающих» могут разместить на запасных площадках в Киеве или Одессе, заявил в интервью радиостанции RTL президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, союзники Украины не планировали отправлять солдат непосредственно в зону конфликта.

Мы никогда не планировали размещение в зоне конфликта, поскольку это не наша задача, — сказал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что молодые французы не поедут на Украину вопреки слухам о реформе в армии страны. Глава государства подчеркнул, что истинная цель планируемых изменений заключается в укреплении связи между вооруженными силами и государством.

До этого стало известно, что позиция Макрона по конфликту на Украине усугубляет его рейтинг во французском обществе. Журналисты отметили, что все больше людей выступает против действий политика, поскольку обеспокоены проблемой с безопасностью внутри страны. Они напомнили, что в вопросе борьбы с наркотрафиком в Марселе «ничего не изменилось, несмотря на 15 визитов президента». План по благоустройству города «Большой Марсель» также не оправдал ожиданий.