25 ноября 2025 в 10:52

Макрон опроверг возможную отправку военных на Украину

Макрон: молодые французы не поедут воевать на Украину

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Молодые французы не поедут воевать на Украину вопреки слухам о реформе в армии страны, заявил президент Эммануэль Макрон в эфире радио RTL. Политик опроверг предположения о том, что реформа может привести к отправке военнослужащих республики в зону конфликта.

Мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом, — добавил президент.

Макрон подчеркнул, что истинная цель планируемых изменений заключается в укреплении связи между вооруженными силами и государством. Обязательный призыв в армию во Франции был отменен еще в конце 1990-х годов при президенте Жаке Шираке.

Ранее стало известно, что позиция Макрона по конфликту на Украине, а также его воинственный тон заявлений, усугубляет его рейтинг во французском обществе. Газета Le Journal du Dimanche утверждает, что многие граждане выступают против действий политика, обвиняя его в «военном авантюризме». Избиратели жалуются, что проблемы внутри страны, такие как наркотрафик в Марселе, не решаются.

