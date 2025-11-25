День матери
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием

Суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии к 6,5 года колонии за торговлю оружием

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Кабардино-Балкарии Эльбрусский районный суд приговорил местного жителя к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, сообщили в региональном УФСБ. У него конфисковали два автомата, пистолет, боеприпасы к ним и гранату.

Решением Эльбрусского районного суда, не вступившим в законную силу, Гаджиагаев М.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. — NEWS.ru), и приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ России по КБР совместно с ГУМВД России по СКФО задержали 42-летнего мужчину. При нем были обнаружены и изъяты два автомата Калашникова, пистолет ПМ, более 270 патронов, выстрел для подствольного гранатомета и граната.

Ранее Брянский областной суд приговорил 27-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену. В 2022 году он вступил в переписку с ВСУ, выразив готовность передавать информацию о расположении российских военных. В октябре 2024 года отправил видео с позициями ПВО.

