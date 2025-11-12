Россиянину вынесли приговор за госизмену

Брянский областной суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, осудив его на 12 лет лишения свободы за государственную измену, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В 2022 году осужденный, выражая свое несогласие с проведением спецоперации, вступил в переписку с представителем ВСУ. Он выразил готовность предоставлять украинской стороне данные о местоположении Вооруженных сил России. По информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции региона, в октябре 2024 года осужденный снял на телефон видео с локацией размещения подразделений ПВО и отправил его украинскому адресату.

Ранее Верховный суд Карелии приговорил россиянку к 14-ти годам лишения свободы за передачу госсекретов иностранному гражданину. Девушка была членом террористической группы. Она выступала против спецоперации на Украине, установила связь с сотрудником СБУ, передавала ему госсекреты и вовлекала других в терроризм.