Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:11

Россиянину вынесли приговор за госизмену

Жителя Брянской области приговорили к 12-ти годам колонии за госизмену

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Брянский областной суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, осудив его на 12 лет лишения свободы за государственную измену, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Брянской области местный житель осужден за государственную измену. <…> Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В 2022 году осужденный, выражая свое несогласие с проведением спецоперации, вступил в переписку с представителем ВСУ. Он выразил готовность предоставлять украинской стороне данные о местоположении Вооруженных сил России. По информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции региона, в октябре 2024 года осужденный снял на телефон видео с локацией размещения подразделений ПВО и отправил его украинскому адресату.

Ранее Верховный суд Карелии приговорил россиянку к 14-ти годам лишения свободы за передачу госсекретов иностранному гражданину. Девушка была членом террористической группы. Она выступала против спецоперации на Украине, установила связь с сотрудником СБУ, передавала ему госсекреты и вовлекала других в терроризм.

Брянская область
суды
приговоры
госизмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Звезда «Кухни» Богатырев высказался о разводе с Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.