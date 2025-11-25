«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей

Европейские политики используют украинский вопрос, чтобы отвлечь население от провальной внутренней политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По его словам, это касается экономической и социальной сфер.

Президент [России Владимир Путин] уже комментировал некоторые выходки наших европейских соседей, которые в общем-то имеют цель только отвлечь внимание своего электората от полной провальной политики с точки зрения экономического, социального развития и других интересов населения, — отметил министр.

Глава МИД России заявил, что у Европы были все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, но она их провалила. Дипломат отметил, что сейчас европейские страны активно пытаются вмешаться в переговорный процесс и предлагают свои планы.

Отдельно Лавров заметил, что Москва ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ. Он также высоко оценил посреднические усилия Белоруссии и Турции.