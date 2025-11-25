День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:36

Психолог перечислила наиболее популярные у россиянок типажи мужчин

Психолог Латынцева: самым популярным мужским типажом стал ugly hot

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наиболее популярным мужским типажом стал ugly hot, а также rat boy и «мужчины–доберманы», рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Латынцева. Она отметила, что типаж ugly hot привлекает девушек не внешностью, а харизмой.

Такие мужчины привлекают девушек с точки зрения биологии. Они обладают нетипичной красотой, зато берут харизмой и умом. Девушки понимают, что красота с годами уйдет, а эти черты характера останутся до глубокой старости, — рассказала Латынцева.

Она отметила, что в типаже rat boy девушек привлекает отличительная внешность, непохожая на других. По словам психолога, «мужчины–доберманы» нравятся тем, кто нуждается в защите, но готов терпеть ссоры.

Ранее психолог Екатерина Булгакова рассказала, что женщинам ни в коем случае нельзя угрожать мужу уходом, если он превратился в скуфа, то есть потерял интерес к жизни и перестал следить за собой. По ее словам, внешние изменения являются лишь симптомом более глубоких внутренних проблем.

