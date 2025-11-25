День матери
«Ерунда все это»: Силуанов раскритиковал идею изъятия сверхприбыли у банков

Министр финансов России Антон Силуанов Министр финансов России Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министр финансов России Антон Силуанов назвал ерундой идею изъятия сверхприбыли у российских банков. На международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» он пояснил, что чем больше у банков капитала, тем больше кредитов они могут выдавать, передает РИА Новости.

Если банки чуть почувствуют неуверенность, это отразится на всей финансовой системе. Были разговоры: давайте сейчас у банков изымем сверхприбыль, наживаются они там. Ерунда все это. Потому что нужен капитал, и чем больше капитала, тем больше кредитов банки могут давать, — отметил Силуанов.

Ранее министр заявлял, что время углеводородного сырья для России уходит. По его словам, надо готовиться к переходу на новые виды двигателей экономики. Какое-то время углеводороды останутся в качестве двигателя экономики, однако, отметил он, нужно смотреть на средне-долгосрочную перспективу. Силуанов призвал готовиться в том числе к переходу на новые виды переработки тех же углеводородов и другим изменениям экономики, а также назвал развитие ИИ очевидным трендом мировой экономики.

