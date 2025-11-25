День матери
25 ноября 2025 в 14:31

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 ноября, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Панда Катюша ставит новые цели в игре. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 25 ноября?

С чем играет Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, в котором Катюша играет с канатным узлом.

«Наша Катюша не ищет легких путей! Смотрите, как она с упорством разгадывает загадку канатного узла. Такие игрушки прекрасно развивают интеллект и моторику наших больших панд», — подписала она видео.

Комментаторы отметили, что Катюша растет очень умной пандой.

«Катя не только красавица, но и умница! Растет такой же умной пандой, как ее мама и папа»;

«Умница-красавица! Игры переходят на новый уровень!»;

«Катюша познает мир», — написали россияне.

Как играет Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша ищет разные способы, для того чтобы спустить с лестницы колечко.

«Игривость — главный двигатель развития! Посмотрите, какие изобретательные способы ищет наша Катюша, чтобы спустить любимое колечко с лестницы. А вот и новая цель — качели! Мгновенная смена интересов лишь подогревает ее любопытство. Такая активность — не просто забава, а важнейший инструмент познания мира. В процессе игры у панд развивается интеллект, ловкость и умение находить нестандартные решения», — рассказала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в шутку назвали Катюшу акробаткой.

«Акробатка наша! Какие трюки выделывает!»;

«Если была цель вырастить самую умную панду-акробатку, то она успешно выполняется»;

«Какая прелесть!» — прокомментировали фолловеры.

