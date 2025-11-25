Лавров заявил, что у Москвы есть лишь одна версия плана Трампа

Москва располагает планом президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По его словам, российская сторона не видела других редакций этого документа.
Особенно отмечаю то, что в этом плане Трампа из 28 пунктов, который мы видели, который у нас есть — другой редакции мы не видели, — самое главное, что там отражены ключевые понимания саммита на Аляске, — отметил он.
Глава российского МИД заявил, что РФ ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Как подчеркнул Лавров, это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ.
До этого сообщалось, что мирный план был сокращен с 28 до 19 пунктов после напряженных переговоров между США и Украиной в Женеве. По информации источника, в данный момент документ, вызвавший возмущение Киева и его союзников, пока не доработан до конца, а окончательное количество пунктов еще не согласовано. Мнение европейцев приняли во внимание, однако американцы все же больше сосредоточены на своем варианте, отметили журналисты.