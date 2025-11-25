День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:28

Лавров заявил, что у Москвы есть лишь одна версия плана Трампа

Лавров: Москва располагает мирным планом Трампа из 28 пунктов

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Москва располагает планом президента США Дональда Трампа из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым. По его словам, российская сторона не видела других редакций этого документа.

Особенно отмечаю то, что в этом плане Трампа из 28 пунктов, который мы видели, который у нас есть — другой редакции мы не видели, — самое главное, что там отражены ключевые понимания саммита на Аляске, — отметил он.

Глава российского МИД заявил, что РФ ценит усилия США по урегулированию украинского конфликта. Как подчеркнул Лавров, это единственная на Западе страна, которая проявляет инициативу в правильном направлении, в отличие от Великобритании, Франции и ФРГ.

До этого сообщалось, что мирный план был сокращен с 28 до 19 пунктов после напряженных переговоров между США и Украиной в Женеве. По информации источника, в данный момент документ, вызвавший возмущение Киева и его союзников, пока не доработан до конца, а окончательное количество пунктов еще не согласовано. Мнение европейцев приняли во внимание, однако американцы все же больше сосредоточены на своем варианте, отметили журналисты.

Украина
планы
США
Сергей Лавров
МИД
Россия
