25 ноября 2025 в 14:40

Юрист оценил перспективы иска Безрукова за маски с его лицом

Юрист Салкин: Безруков может взыскать более 100 тыс. рублей за маски с его лицом

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Сергей Безруков может взыскать компенсацию более 100 тыс. рублей за продажу масок с его изображением на маркетплейсах, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для этого артисту необходимо доказать, что на товаре показан именно он.

Судебная защита в случае нарушения возможна, практика довольно разнообразна. Например, Анатолий Вассерман (депутат Госдумы. — NEWS.ru) за использование своих фотографий на футболках взыскал около 110 тыс. рублей. Размер возможных выплат будет зависеть от тиража, масштабов распространения продукции и того, как актер обосновывает свои потери: если по действующим контрактам его образ используется дорого, суд, как правило, это учитывает и поднимает планку компенсации, — поделился Салкин.

Он пояснил, что изображение человека защищается законом как нематериальное благо, поэтому обнародовать и использовать его, включая размещение на товарах, можно только с согласия. По словам юриста, если актер позировал за плату и передал права на применение своего изображения по договору, то в рамках этого соглашения можно законно изготавливать маски, выпускать футболки и другую продукцию.

Если никакого соглашения об использовании образа нет, важно доказать, что конкретная маска по степени сходства воспроизводит именно этого актера, а также используется ли при продаже его имя и фамилия. Производитель теоретически может найти похожего мужчину, заключить договор с ним и заявлять, что продает маски именно этого человека, а не известного артиста, который «просто похож» — это стандартная линия защиты в подобных спорах, — добавил Салкин.

Он указал, что претензии могут быть предъявлены и к маркетплейсам, где размещаются карточки товаров с изображением актера. При доказанном нарушении, по словам Салкина, можно требовать удаления соответствующего контента и компенсации, особенно если площадка проигнорировала обращение правообладателя и продолжала зарабатывать на спорных товарах.

Ранее сообщалось, что Безруков подал иск в Хамовнический суд Москвы против предпринимательницы, которая без разрешения продавала маски с его изображением. Актер требует запретить продажи и взыскать компенсацию за моральный ущерб.

