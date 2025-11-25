День матери
25 ноября 2025 в 14:32

Белоруссия раскритиковала «истеричную» политику Литвы

Глава МИД Белоруссии назвал политику Литвы по ситуации на границе несдержанной

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Политика литовских властей в отношении ситуации на белорусской границе отличается эмоциональной несдержанностью, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и республики. Он уточнил, что подобная позиция характерна не для всей Литвы, а лишь для конкретных политиков, находящихся у власти. Трансляция мероприятия велась на сайте МИД РФ.

Эта позиция не столько Литвы, сколько отдельных политиков, находящихся сегодня у власти. Позиция откровенно ситуативная, эмоционально несдержанная и в какой-то степени даже истеричная, — сказал Рыженков.

В противовес этому, белорусская сторона выступает за комплексное разрешение всех существующих пограничных вопросов. Дипломат подчеркнул, что Минск заинтересован в стабильном и предсказуемом функционировании границы для граждан, бизнеса обеих стран и третьих государств.

Ранее Рыженков заявлял, что решение властей Литвы закрыть погранпункты на границе является провокацией для оправдания антибелорусских и антироссийских подходов и расширения санкций. По его словам, республика пошла против собственных граждан.

