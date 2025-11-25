Губернатор сообщил об атаке ВСУ на российский регион Хинштейн: ВСУ атаковали Льговский район в Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали Льговский район, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. По предварительным данным, никто не пострадал. Хинштейн подчеркнул, что все работы, связанные с восстановлением поврежденных объектов, будут организованы незамедлительно.

В результате вражеских ударов по городу Льгову незначительно повреждено несколько домов, в том числе многоквартирных (взрывной волной выбиты окна). На месте работают оперативные службы, там же находится глава Льгова, — отметил он.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что более 28 тыс. жителей региона остались без света из-за атак ВСУ. По его словам, в течение суток 23-24 ноября украинские военные нанесли более 30 ударов по объектам электроэнергетики. В регионе начались восстановительные работы.