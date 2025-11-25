Маск назвал худшее новостное агентство в мире

Новостное агентство Reuters является самым худшим, заявил в соцсети X миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал публикацию о якобы прекращении работы Департамента государственной эффективности США (DOGE).

Агентство Reuters — самое худшее, — написал Маск.

Ранее агентство сообщило, что созданный в январе этого года по инициативе миллиардера департамент тайно распущен. По его информации, ведомство расформировали на восемь месяцев раньше положенного срока — июля 2026 года.

Директор Управления кадровой службы США Скотт Купор подтвердил роспуск DOGE, заявив, что «его больше не существует». По словам начальника, теперь большинство функций департамента Маска на себя взяло его ведомство. Однако в DOGE эту информацию опровергли.

До этого сообщалось, что DOGE не подвергся ограничениям в виде отправки госслужащих в неоплачиваемые отпуска, введенные в связи с шатдауном правительства США. Согласно документам, временно не могли выполнять свои обязанности 554 из 1733 сотрудников Белого дома, в то время как остальные продолжали работу в обычном режиме.