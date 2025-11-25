Раскрыто, грозит ли наказание за публичное использование бранной лексики

Использование слов из числа бранной лексики не запрещено, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в настоящее время не существует официально утвержденного списка нецензурных выражений.

Формальное внесение слов в новый толковый словарь в разряд бранной лексики само по себе не делает их абсолютно запретным во всех сферах жизни. На практике это означает, что использовать их будет нельзя в официальной переписке и публичной служебной коммуникации. Например, чиновник, комментируя перед телекамерами увольнение подчиненного, уже не сможет прибегнуть к таким словам в качестве обоснования. В докладных записках президенту подобные выражения также недопустимы, — отметил Салкин.

Он подчеркнул, что в вопросах регулирования речи в СМИ долгое время ориентировались на разъяснения Роскомнадзора. По словам юриста, ведомство определяло только четыре корневые основы, производные от которых считались нецензурными выражениями и могли повлечь за собой санкции для редакций.

Применение расширенного перечня бранных слов, в том числе из нового словаря, к таким составам, как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), когда граждане используют нецензурную брань в общественных местах, пока остается под вопросом. На сегодняшний день нет ни официальных разъяснений по этому поводу, ни единого утвержденного перечня запрещенных бранных слов, обязательного для правоприменителя, — резюмировал Салкин.

Ранее филолог Геннадий Слышкин заявил, что многие люди прибегают к ненормативной лексике в своей речи для эмоциональной разрядки. По его словам, эта тенденция среди современной молодежи связана с возрастающим уровнем стресса.