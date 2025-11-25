День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 07:30

Раскрыто, грозит ли наказание за публичное использование бранной лексики

Юрист Салкин: слова из разряда бранной лексики не являются запретными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Использование слов из числа бранной лексики не запрещено, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в настоящее время не существует официально утвержденного списка нецензурных выражений.

Формальное внесение слов в новый толковый словарь в разряд бранной лексики само по себе не делает их абсолютно запретным во всех сферах жизни. На практике это означает, что использовать их будет нельзя в официальной переписке и публичной служебной коммуникации. Например, чиновник, комментируя перед телекамерами увольнение подчиненного, уже не сможет прибегнуть к таким словам в качестве обоснования. В докладных записках президенту подобные выражения также недопустимы, — отметил Салкин.

Он подчеркнул, что в вопросах регулирования речи в СМИ долгое время ориентировались на разъяснения Роскомнадзора. По словам юриста, ведомство определяло только четыре корневые основы, производные от которых считались нецензурными выражениями и могли повлечь за собой санкции для редакций.

Применение расширенного перечня бранных слов, в том числе из нового словаря, к таким составам, как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), когда граждане используют нецензурную брань в общественных местах, пока остается под вопросом. На сегодняшний день нет ни официальных разъяснений по этому поводу, ни единого утвержденного перечня запрещенных бранных слов, обязательного для правоприменителя, — резюмировал Салкин.

Ранее филолог Геннадий Слышкин заявил, что многие люди прибегают к ненормативной лексике в своей речи для эмоциональной разрядки. По его словам, эта тенденция среди современной молодежи связана с возрастающим уровнем стресса.

юристы
штрафы
россияне
СМИ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий политолог раскрыл, сможет ли Анкара отказаться от российского газа
На Украине забили тревогу из-за хитрого маневра США
Один южный регион подвергся самой массированной атаке дронов
Филолог назвала примерное количество слов в русском языке
Россиянам раскрыли важнейший нюанс пожарной безопасности на даче
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 ноября: инфографика
В Госдуме призвали запретить фейерверки до конца СВО
«Средневековый» штурм в ДНР, токсичные БПЛА: новости СВО к утру 25 ноября
В Госдуме хотят назначить зарплату ухаживающим за инвалидами и пожилыми
ВСУ ночью атаковали Россию с помощью 249 БПЛА
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
Объятый пламенем на МКАД грузовик попал на видео
На 69-м км МКАД вспыхнул грузовик
У обвиняемой в растрате депутата из ДНР нашли почти три сотни квартир
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 ноября
Раскрыто, грозит ли наказание за публичное использование бранной лексики
Слюсарь рассказал о жертвах и пострадавших при атаке ВСУ
Кондратьев раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на Краснодар
Психолог объяснила женщинам, как не тащить отношения на себе
В США признали космическое лидерство России
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.