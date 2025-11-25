Филолог назвала примерное количество слов в русском языке

В русском языке насчитывается минимум 200 тыс. слов, заявила РИА Новости главный редактор портала «Грамота.ру» кандидат филологических наук Ксения Киселева. Она отметила, что речь идет о тех лексических единицах, у которых зафиксировано написание.

Можно заглянуть в орфографический ресурс «Академос», который показывает, как слова пишутся. В нем сейчас больше 200 тыс. единиц русского языка, — сказала Киселева.

Эксперт добавила, что подсчитать точное число слов в русском языке невозможно, так как из уже существующих единиц зачастую можно образовать новые. Она также указала на «Большой академический словарь русского языка», в котором содержится 150 тыс. слов с описанным значением. Киселева считает, что для понимания русского иностранцу нужно иметь как минимум уровень В1, то есть знать около 2–3 тыс. лексических единиц.

Ранее филолог выразила мнение, что темп речи россиян с годами будет увеличиваться. По ее словам, люди будут все больше сокращать слова, этот процесс активно набирает обороты. Например, «щас» вместо «сейчас», «грит» вместо «говорит», пояснила она.