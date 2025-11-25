День матери
25 ноября 2025 в 07:55

В Госдуме хотят назначить зарплату ухаживающим за инвалидами и пожилыми

Депутат Аксененко предложил платить МРОТ ухаживающим за инвалидами и пожилыми

Депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил назначить ежемесячную выплату россиянам, которые ухаживают за инвалидами первой группы и пенсионерами старше 80 лет. Соответствующее обращение он отправил премьер-министру России Михаилу Мишустину. По его мнению, такая выплата должна быть не меньше минимального размера оплаты труда.

Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении минимального размера ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы <…> и гражданами старше 80 лет, в размере не ниже федерального минимального размера оплаты труда с применением районных коэффициентов, — говорится в обращении.

Аксененко в беседе с агентством пояснил, что в России насчитывается более 1,2 млн человек с инвалидностью первой группы, за которыми особый постоянный уход. Зачастую, обратил внимание депутат, нанять сиделку — дорого, потому за ними ухаживают члены семьи, которые не могут из-за этого полноценно работать.

Ранее глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила списывать ипотеку россиянам после рождения третьего и последующих детей. Она отметила, что количество многодетных семей в стране увеличилось бы.

