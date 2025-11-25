День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 07:50

В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО

Helsingin Sanomat: США помогли России унизить НАТО

США помогли России добиться унижения НАТО, передает финская газета Helsingin Sanomat. По словам автора статьи, об этом свидетельствуют положения мирного плана, предложенного американской стороной для урегулирования ситуации на Украине.

Положения свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне, — сказано в материале.

Ранее бывший заместитель министра экономического развития Италии, ученый и профессор Микеле Джерачи заявил, что Украина стала первой напавшей на Североатлантический альянс страной, ударив по ниткам «Северных потоков». По его словам, при этом европейские лидеры выражают обеспокоенность, что Россия якобы ведет против них гибридную войну.

При этом, по мнению американских аналитиков, Россия превосходит США в новой космической гонке, так как работает над созданием собственной орбитальной станции, а это ключевой показатель. В частности, по словам автора статьи «Как новая российская космическая станция может подчинить себе Землю», РФ успешно выдержала западные санкции, что позволило ей без преград работать над столь амбициозными проектами.

НАТО
Россия
Украина
США
