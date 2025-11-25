Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 ноября: инфографика

В ночь на 25 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 07:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 116 БПЛА — над акваторией Черного моря, 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, по четыре БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области, — сообщили в военном ведомстве.