День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 08:04

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 ноября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ночь на 25 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 07:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 116 БПЛА — над акваторией Черного моря, 76 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 23 БПЛА — над территорией Республики Крым, 16 БПЛА — над территорией Ростовской области, семь БПЛА — над территорией Брянской области, по четыре БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Липецкой области, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
ПВО
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тигра выволок ловца крабов из лодки и растерзал его
Появилось видео с фурой, сгоревшей от падения обломков БПЛА
В Россию завезли сотни килограммов поддельной черной икры из Китая
Женщина случайно уронила младенца в кастрюлю с кипящим супом
SHOT узнал, какими дронами ВСУ атаковали регионы России
Рейс Москва — Улан-Удэ совершил вынужденную посадку в Иркутске
Еще один бывший руководитель из Минобороны попал под статью
Новогодние тарталетки с крабовыми палочками и сыром — готовы за 10 минут!
Падение обломков украинского БПЛА привели к возгоранию грузовика
Два человека пострадали при ударе ВСУ по частному дому под Белгородом
Ремонт моста в Томской области привел к хищению 66 млн рублей
Си Цзиньпин хочет укрепить сотрудничество с Россией в одной сфере
Овечкин помог «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
В Европе призвали Россию к переговорам по Украине
IT-эксперт ответил на главный вопрос о процессорах для ПК
Массовый сбой в работе популярного мессенджера наблюдается в ряде регионов
Российские военные ликвидировали командира взвода наемников ВСУ
В Европе забили тревогу из-за переговоров между делегациями США и Украины
Как проверить аккумулятор ноутбука на износ: подробная инструкция
Представители России и США провели переговоры по Украине в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.