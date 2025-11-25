День матери
25 ноября 2025 в 08:10

Турецкий политолог раскрыл, сможет ли Анкара отказаться от российского газа

Политолог Хазыр: Турция не откажется от российского газа под давлением США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Турция не сможет отказаться от российского газа под давлением США по целому ряду причин, заявил турецкий политолог, эксперт по России Умит Назми Хазыр. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой шаг будет означать разрыв долгосрочных контрактов, подрыв отношений между Москвой и Анкарой и ущерб международному авторитету страны.

Турция не может резко отказаться от российского газа из-за ценового преимущества, инфраструктурной зависимости и действующих долгосрочных контрактов, которые невозможно расторгнуть в одночасье. В ближайшее время Анкара не пойдет на подобный шаг, поскольку это нанесло бы ущерб двусторонним отношениям и подорвало бы доверие к Турции со стороны России, — пояснил Хазыр.

Он подчеркнул, что Западу удалось подтолкнуть Турцию к снижению импорта российской нефти с помощью санкций, однако с газом ситуация складывается иначе. Политолог обратил внимание, что Россия — ключевой поставщик газа для Турции, в том числе через «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что суточный отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европе достиг исторического максимума. При этом высокое потребление ресурса привело к рекордному снижению запасов газа в ПХГ. Аналитики подчеркивают, что текущие запасы газа в европейских хранилищах являются самыми низкими за последнее десятилетие. Сложившаяся ситуация создает реальные риски для стабильности газоснабжения в период продолжительных холодов.

