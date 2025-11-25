День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 08:23

В Совете Федерации оценили намерения Трампа завершить конфликт на Украине

Матвиенко: намерения Трампа завершить украинский конфликт являются искренними

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Намерения президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт являются искренними, заявила MK.RU председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также считает, что достижение договоренности по урегулированию кризиса возможно. Спикер Совфеда отметила, что европейские страны всячески пытаются препятствовать усилиям Трампа.

Я лично верю и в то, что договоренности по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа, — сказала Матвиенко.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал неутешительный вывод о Евросоюзе. Политик отметил, что объединение не хочет завершать конфликт на Украине. Такое заявление он озвучил после саммита ЕС, где обсуждали план США по урегулированию ситуации.

До этого Трамп заявил, что Киев должен принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Глава Белого дома назвал четверг крайним сроком для согласования условий с украинской стороной и подчеркнул необходимость оперативного решения.

В свою очередь обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов выразил мнение, что Европа не перестанет препятствовать осуществлению мирного плана США по Украине, даже если он будет согласован.

