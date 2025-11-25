Мирошник назвал число пострадавших от ударов ВСУ за неделю Мирошник: от ударов БПЛА ВСУ за неделю пострадали 39 россиян

Порядка 39 мирных граждан пострадали в регионах России от ударов беспилотников ВСУ за минувшую неделю (с 17 по 23 ноября), сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, дроны наносили удары по домам, в том числе многоквартирным, коммерческим и социальным объектам, автомобилям.

Среди общего количества гражданских жертв наибольшее число пострадавших зафиксировано в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях. Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились удары ВСУ с использованием дронов, — констатировал он.

Он добавил, что по гражданским объектам в Херсонской области было выпущено не менее 1200 боеприпасов. Под наиболее мощными обстрелами находились Алешкинский, Великолепетихский и Горностаевский округа, уточнил Мирошник.

Ранее стало известно, что в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на частный дом в Новороссийске ранен мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Помимо этого, осколками посекло стоящие рядом с домом автомобили.

До этого сообщалось, что за неделю силы ПВО России ликвидировали 570 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее число перехватов было в ночь на 23 ноября, когда удалось нейтрализовать 75 воздушных целей. В качестве ответных мер российские военные наносят точечные удары по стратегическим объектам военной инфраструктуры Украины.