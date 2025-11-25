День матери
Юрист ответил, что грозит за оставленные в общем коридоре дома коробки

Юрист Салкин: за оставленные в общем коридоре дома коробки грозит штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оставленные в общем коридоре многоквартирного дома коробки могут стать причиной привлечения к административной ответственности, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, захламление холла противоречит правилам противопожарной безопасности.

За коробки, оставленные в общем коридоре многоквартирного дома, можно получить штраф за нарушение норм пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в размере от пяти до 15 тыс. рублей. Это связано с тем, что холл многоквартирного дома является эвакуационным выходом и не может загромождаться и захламляться, — предупредил Салкин.

Ранее юрист Полина Денисова заявила, что парковка в зеленой зоне может повлечь за собой значительный штраф. По ее словам, отсутствие растительности не освобождает от запрета на стоянку транспортных средств.

Юрист Олег Черкасов ранее предупредил, что украшение подъездов к новогодним праздникам без согласования может повлечь за собой штраф. По его словам, использование общих пространств требует одобрения всех собственников, которое должно быть получено на общем собрании, а также необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

