Юрист ответил, что грозит за оставленные в общем коридоре дома коробки Юрист Салкин: за оставленные в общем коридоре дома коробки грозит штраф

Оставленные в общем коридоре многоквартирного дома коробки могут стать причиной привлечения к административной ответственности, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, захламление холла противоречит правилам противопожарной безопасности.

За коробки, оставленные в общем коридоре многоквартирного дома, можно получить штраф за нарушение норм пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП в размере от пяти до 15 тыс. рублей. Это связано с тем, что холл многоквартирного дома является эвакуационным выходом и не может загромождаться и захламляться, — предупредил Салкин.

Ранее юрист Полина Денисова заявила, что парковка в зеленой зоне может повлечь за собой значительный штраф. По ее словам, отсутствие растительности не освобождает от запрета на стоянку транспортных средств.

Юрист Олег Черкасов ранее предупредил, что украшение подъездов к новогодним праздникам без согласования может повлечь за собой штраф. По его словам, использование общих пространств требует одобрения всех собственников, которое должно быть получено на общем собрании, а также необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.