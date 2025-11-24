Международный муниципальный форум стран БРИКС
«Больше не существует»: стала известна судьба необычного детища Илона Маска

Reuters: созданный Маском DOGE тайно распустили на восемь месяцев раньше срока

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
Департамент государственной эффективности США (DOGE), созданный в январе этого года по инициативе американского миллиардера Илона Маска, был тайно распущен, пишет агентство Reuters. По его информации, ведомство расформировали на восемь месяцев раньше положенного срока — июля 2026 года.

Департамент государственной эффективности США был расформирован за восемь месяцев до окончания срока его полномочий, — говорится в материале.

Директор Управления кадровой службы США Скотт Купор подтвердил роспуск DOGE, заявив, что «его больше не существует». По словам начальника, теперь большинство функций департамента Маска на себя взяло его ведомство. Он добавил, что общеправительственный мораторий на наем новых государственных сотрудников, являвшийся еще одной отличительной идеей DOGE, также отменен.

Ранее сообщалось, что DOGE не подвергся ограничениям в виде отправки госслужащих в неоплачиваемые отпуска, введенные в связи с шатдауном правительства США. Согласно документам, временно не могли выполнять свои обязанности 554 из 1733 сотрудников Белого дома, в то время как остальные продолжали работу в обычном режиме.

