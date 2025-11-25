PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера

Информация о том, что недвижимость рэпера бывшего участника группы Centr Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали за задолженность по оплате коммунальных услуг, не соответствует действительности, сообщила PR-директор артиста Марина. В разговоре с 360.ru она подчеркнула, что долг действительно был, но из-за бытовой причины — рэпер просто забывал оплачивать услуги ЖКХ.

Это не так, — уточнила PR-директор Птахи.

Сотрудница рэпера добавила, что у Нуриева большие творческие планы. Так, напомнила она, скоро выйдет трек на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой. Кроме того, по ее словам, идет работа над новым альбомом артиста.

Ранее появилась информация, что у Птахи арестовали квартиру в Москве из-за неоплаченных коммунальных услуг. По информации в ряде Telegram-каналов, с октября 2017 года музыкант перестал оплачивать коммунальные услуги, из-за чего за восемь лет накопился долг перед жилищно-коммунальными службами Красносельского района на сумму 372 тыс. рублей.