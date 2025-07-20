Мария Захарова станет певицей? Коллаборация с Птахой, что известно

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) в беседе с NEWS.ru сообщил, что работает с представителем МИД России Марией Захаровой над совместной песней. Что об этом известно, действительно ли Захарова стала певицей?

Что известно о совместной песне Захаровой и Птахи

Захарова на фестивале VK Fest рассказала, что полгода назад ей позвонил рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и предложил коллаборацию. Дипломат уточнила, что работа началась две недели назад, но раскрывать детали не стала.

«Дальше следите за ним, когда он это выпустит. Это удивительная история. Я, честно говоря, не могла себе это представить», — сказала представитель МИД.

Птаха подтвердил эту информацию.

«Такая ситуация. Она мне прислала свои стихи, я из них сделал песню, вот и все», — сообщил рэпер.

Что еще известно о творчестве Захаровой

В 2020 году Захарова рассказала, что написала песню «До предела», которую исполнили продюсер Макс Фадеев и певица Валерия. Также на эту песню вышел клип.

«Фадеев взял мой текст, сделал потрясающую музыкальную композицию и прислал ее мне на день рождения», — сообщила дипломат.

Она добавила, что изначально ее стихи носили чисто женский характер, так как писала она о своих чувствах. Но Фадеев попросил ее изменить текст так, чтобы там была и мужская часть. Над этим Мария трудилась полтора месяца. Сама она на записи песни не присутствовала, хотя до этого приезжала в студию, чтобы послушать, как певцы будут исполнять ее песню, писал NEWS.ru.

В 2025 году Захарова также сообщила о готовящемся новом хите с Фадеевым.

«Могу приоткрыть тайну — да простит меня Макс Фадеев. Макс, ты меня простишь, да? Готовим [песню]. Непростая история, я бы сказала, пережитая нами всеми. Не буду пока рассказывать, кто исполняет, давайте немного подождем, и я надеюсь, все получится», — заявила она.

Это не первый текст, написанный для артистов дипломатом. Песни Захаровой исполняла и Катя Лель.

Помимо этого, представитель МИД призналась, что снималась в кино.

«Пятисерийный телевизионный фильм начала 2000-х годов о китайском политике Ли Лисане. Нас, как студентов и аспирантов МГИМО, пригласили на китайский телевизионный конкурс. Там меня нашли продюсеры и пригласили. Вот такой был опыт в моей жизни. Я не имела никакой профессии, была только в перспективе блогером, но съемки случились, и фильм вышел», — рассказала Захарова на VK Fest.

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