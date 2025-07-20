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20 июля 2025 в 14:47

Рэпер Птаха раскрыл детали сотрудничества с Марией Захаровой

Рэпер Птаха сообщил, что написал песню на стихи Марии Захаровой

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) в беседе с NEWS.ru подтвердил, что работает с представителем МИД РФ Марией Захаровой над совместной песней. По его словам, дипломат выступила автором текста. Других подробностей он не привел.

Такая ситуация. Она мне прислала свои стихи, я из них сделал песню, вот и все, — поделился Птаха.

Ранее Мария Захарова рассказала, что полгода назад ей позвонил рэпер Птаха и предложил коллаборацию. Дипломат уточнила, что работа началась две недели назад, но раскрывать детали не стала.

До этого рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) анонсировал совместную песню с певцом Михаилом Шуфутинским. По словам артиста, премьера композиции состоится на его большом концерте в августе. Также Степанов пообещал выпуск каверов на песни групп «Любэ» и «Глупые треугольники».

В шоу «Наша новая музыка» член жюри Mia Boyka заявила, что мужчинам, в частности участникам шоу, не следует носить одежду розового цвета. В ответ конкурсант привел исторический аргумент, напомнив, что в Древнем Риме розовые и пурпурные оттенки традиционно носили именно мужчины.

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