Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 20:27

Стало известно, с кем рэпер ST записал совместный трек

Рэпер ST записал совместную песню с Михаилом Шуфутинским

Рэп-исполнитель ST (настоящее имя — Александр Степанов) Рэп-исполнитель ST (настоящее имя — Александр Степанов) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рэп-исполнитель ST (настоящее имя — Александр Степанов) анонсировал совместную песню с певцом Михаилом Шуфутинским, сообщает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, премьера композиции состоится на его большом концерте в августе.

Все говорят: артисту нужен хит. Я не верил. А оказалось — правда. <…> Другим писал, пора и себе написать. <…> В 20-х числах августа на одном большом крутом концерте мы презентуем фит с Михаилом Шуфутинским, — уточнил музыкант.

Также ST пообещал выпуск каверов на песни групп «Любэ» и «Глупые треугольники». Кроме того, по его словам, перед VK Fest в Москве будет презентован еще один трек. При этом точные даты появления новинок в стримингах артист пока не назвал.

Ранее в шоу «Наша новая музыка» член жюри Mia Boyka заявила, что мужчинам, в частности участникам шоу, не следует носить одежду розового цвета. В ответ конкурсант привел исторический аргумент, напомнив, что в Древнем Риме розовые и пурпурные оттенки традиционно носили именно мужчины.

музыканты
песни
хиты
Михаил Шуфутинский
видео
Семен Товстый
С. Товстый
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготу для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Греческий сухогруз подвергся нападению у берегов Йемена
Аэропорт Пулково временно возобновил работу
Над Тверской областью сбили беспилотник ВСУ
Лавров раскрыл позицию России в отношении ударов США и Израиля по Ирану
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.