Стало известно, с кем рэпер ST записал совместный трек

Рэп-исполнитель ST (настоящее имя — Александр Степанов) анонсировал совместную песню с певцом Михаилом Шуфутинским, сообщает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, премьера композиции состоится на его большом концерте в августе.

Все говорят: артисту нужен хит. Я не верил. А оказалось — правда. <…> Другим писал, пора и себе написать. <…> В 20-х числах августа на одном большом крутом концерте мы презентуем фит с Михаилом Шуфутинским, — уточнил музыкант.

Также ST пообещал выпуск каверов на песни групп «Любэ» и «Глупые треугольники». Кроме того, по его словам, перед VK Fest в Москве будет презентован еще один трек. При этом точные даты появления новинок в стримингах артист пока не назвал.

Ранее в шоу «Наша новая музыка» член жюри Mia Boyka заявила, что мужчинам, в частности участникам шоу, не следует носить одежду розового цвета. В ответ конкурсант привел исторический аргумент, напомнив, что в Древнем Риме розовые и пурпурные оттенки традиционно носили именно мужчины.