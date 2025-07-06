Известная певица призвала мужчин не носить розовый цвет

В эфире шоу «Наша новая музыка» участница жюри Mia Boyka (Мария Бойко) высказала возмущение по поводу розовой футболки одного из конкурсантов. Она заявила, что этот цвет не подходит мужчинам и они не должны использовать его в при выборе одежды.

От лица всех женщин, мужчин, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин, — сказала артистка.

Ведущая шоу Юлианна Караулова сказала, что это не программа «Модный приговор». В свою очередь участник, ставший объектом критики, привел исторический аргумент в защиту своего выбора. Он напомнил, что в Древнем Риме пурпурные и розовые оттенки традиционно носили мужчины.

Ранее Mia Boyka принесла извинения за свой жест в одном из прошлых выпусков Comedy Club, который мог быть расценен как расистский. Исполнительница объяснила, что не имела намерения кого-либо оскорбить, когда сужала глаза пальцами, изображая азиатскую внешность.

До этого певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) высказала недовольство поведением коллеги Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), исполнившей кавер на композицию украинской группы «Валентин Стрыкало» в День молодежи. Инстасамка расценила это как проявление неуважения к России.