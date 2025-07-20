Калининград распродают иностранцам? Сколько немцы и поляки платят за отдых

На границе Калининградской области образовалась гигантская пробка из автомобилей с немецкими и польскими туристами, сообщают очевидцы. Сколько они платят за отдых в Калининградской области и почему едут туда?

Правда ли, что Калининград и область распродают иностранцам

Зарубежные туроператоры активно продают туры в этот регион, писал NEWS.ru. Отмечается, что обзорная экскурсия по Калининградской области на шесть дней стоит €517 (около 47 тысяч рублей) на человека. Летний 10-дневный тур обходится европейским туристам в €695 (63 тысячи рублей). Это в разы дешевле, чем отдых в европейских странах.

Также опубликовано видео огромной очереди из легковых машин и автобусов на автотрассе у границы. Кое-где в пробке попадаются фуры. Озадаченные водители выходят из автомобилей и пытаются оценить масштаб ситуации, при этом никакого движения на дороге не наблюдается.

В последнее время спрос на туры в Калининград вырос среди иностранных путешественников. Эксперты связывают это с низкими ценами и качественным сервисом. Кроме того, туристические агентства активно заманивают иностранцев, предлагая им попробовать национальные блюда и познакомиться с «бывшим немецким городом в России».

«На границе ад, домой попасть невозможно», «Что самое интересное, немцы платят за отдых меньше россиян», «Выглядит стремно, как будто они едут оккупировать Калининград. Чего им дома не сидится, если они отделили нас санкционным занавесом?» — пишут российские пользователи.

Какие города России популярны среди иностранцев

Иностранные туристы все чаще приезжают в Татарстан, Калининград и на Дальний Восток, рассказали ранее в Центре развития международного туризма Центра стратегических разработок.

Города Дальнего Востока, прежде всего Владивосток, а также Сахалина и Камчатки имеют хороший потенциал для развития въездного туризма благодаря близости к Китаю.

Другой популярный у иностранцев российский регион — Татарстан. В 2024 году зарубежный турпоток в республику вырос на 37% — до 97 тысяч человек. Туристы могут долететь туда прямыми рейсами из Турции, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Египта, Таиланда, Казахстана, Грузии, ОАЭ, Армении, Сербии, Туркмении и Китая.

Среди популярных у иностранцев городов — Москва и Санкт-Петербург. В столице классика жанра — это обзорные экскурсии по городу, музеи с высоким европейским уровнем. При этом путешественники также стали чаще интересоваться поездками в Мурманскую область и на озеро Байкал, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Лидируют по въезду прежде всего китайские туристы, но в последнее время приезжает много гостей из стран Востока.

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