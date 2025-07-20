Цунами и землетрясение на Камчатке 20 июля: разрушит ли город, эвакуация

Цунами и землетрясение на Камчатке 20 июля: разрушит ли город, эвакуация

Сразу несколько мощных землетрясений произошли на Камчатке, спровоцировав угрозу цунами, сообщило краевое управление МЧС России. Угрожает ли это разрушению города, будет ли эвакуация населения?

Что известно о землетрясениях на Камчатке

Магнитуда первого толчка составила 7, затем сообщили о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6.

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 20 июля в акватории Тихого океана зарегистрировано несколько ощущаемых сейсмособытий. <…> Магнитуда сейсмособытия составила 7. <…> Еще одно землетрясение произошло в точке с координатами 52,54° северной широты, 160,16° восточной долготы, на глубине 17 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 7,6», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало жителям прибрежных населенных пунктов уйти от побережья на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30–40 метров. При этом судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, необходимо уйти в океан за 50-метровую изобату. Курс следует держать перпендикулярно линии берега.

Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после землетрясения в регионе может достичь 2 метров, добавила мэрия.

По информации Telegram-канала Baza, эпицентр одного из землетрясений находился всего в 167 километрах от Петропавловска-Камчатского. В отдельных районах города ощущались толчки до 5 баллов.

Другое землетрясение (магнитудой 7,6) произошло в 115 километрах восточнее города. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинского городского округа, а также Елизовском муниципальном округе землетрясение ощущалось в районе 7 баллов.

По словам местных жителей, во время землетрясения у них сильно тряслись дома, а в квартирах шатался потолок и падала мебель. Судя по публикуемым видео, с полок магазинов также падали товары. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет Baza. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что значительных повреждений пока не найдено.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с NEWS.ru назвал произошедшее на Камчатке землетрясение мощным.

Дополнено после публикации: в 12:47 мск ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что угроза цунами миновала.

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