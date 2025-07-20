В российском регионе объявлена угроза цунами после землетрясения

Сразу два мощных землетрясение произошли на Камчатке, спровоцировав угрозу цунами, сообщает краевое управление МЧС России. Магнитуда первого толчка составила семь, затем сообщили о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 20 июля в акватории Тихого океана зарегистрировано несколько ощущаемых сейсмособытий <…> Магнитуда сейсмособытия составила семь <…> Еще одно землетрясение произошло в точке с координатами 52,54° северной широты, 160,16° восточной долготы, на глубине 17 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 7,6, — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало жителям прибрежных населенных пунктов уйти от побережья на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 метров. При этом судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, необходимо уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля.