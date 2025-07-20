Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 10:54

В российском регионе объявлена угроза цунами после землетрясения

МЧС: землетрясения на Камчатке создали угрозу цунами

Фото: Guo Feizhou/XinHua/Global Look Press

Сразу два мощных землетрясение произошли на Камчатке, спровоцировав угрозу цунами, сообщает краевое управление МЧС России. Магнитуда первого толчка составила семь, затем сообщили о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 20 июля в акватории Тихого океана зарегистрировано несколько ощущаемых сейсмособытий <…> Магнитуда сейсмособытия составила семь <…> Еще одно землетрясение произошло в точке с координатами 52,54° северной широты, 160,16° восточной долготы, на глубине 17 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 7,6, — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало жителям прибрежных населенных пунктов уйти от побережья на возвышенность, где высота над уровнем моря составляет 30-40 метров. При этом судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, необходимо уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля.

Россия
регионы
Камчатка
землетрясения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 20 июля: пора спасаться от потопа?
Удары по Украине сегодня, 20 июля: огненная лавина обрушилась на Запорожье
В Германии оценили интерес россиян к немецкому автопрому
Ситуация в Курской области утром 20 июля: потери, мясорубка в Кондратовке
Российская авиакомпания переносит и отменяет рейсы
Туристы из Европы устроили транспортный коллапс на границе с Россией
В России раскрыли неожиданный способ борьбы Киева с успехами ВС РФ
В российском регионе объявлена угроза цунами после землетрясения
«Похмелье будет тяжелое»: в ГД ответили на призыв ФРГ бить по аэродромам РФ
Жесткая посадка вертолета на Алтае обернулась уголовным делом
Дмитрий Маликов показал, как изменился за 30 лет
В российском аэропорту пассажиры блокировали посадку на рейс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
В ФРГ предположили, чем может закончиться встреча Путина и Трампа в Китае
Погибших от молнии пастуха и стадо сняли на видео
Ситуация в аэропортах РФ 20 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге
В Германии назвали лидера, изменившего позицию Трампа по Украине
Стало известно, сколько платят наемникам на Украине
На Западе пришли в ужас из-за реакции России на угрозы Трампа
На Западе увидели сигнал к скорой замене Зеленского
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.