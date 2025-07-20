Сейсмолог назвал довольно сильным произошедшее на Камчатке землетрясение Сейсмолог Шебалин: произошедшее на Камчатке землетрясение можно считать мощным

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с NEWS.ru назвал произошедшее на Камчатке землетрясение мощным. По его словам, в настоящий момент пока неизвестны все подробности сейсмособытия.

Да, это действительно довольно мощное землетрясение. У меня сейчас нет информации по этому вопросу, поэтому, к сожалению, я не могу вам ничего сказать, — поделился Шебалин.

Ранее управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что в регионе произошли сразу два мощных землетрясения, спровоцировав угрозу цунами. Магнитуда первого толчка составила 7, затем сообщили о повторном сейсмособытии магнитудой 7,6.

Ранее главное японское метеорологическое управление сообщило, что с конца июня в районе группы островов Токара в Японии произошло свыше двух тысяч землетрясений. Сейсмическая активность продолжается с 21 июня до сих пор. Наиболее мощный толчок магнитудой 5,5 зафиксировали на глубине 20 км в начале июля.

Ранее на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от деревни Тосима на одноименном острове, а очаг землетрясения находился на глубине 20 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Кроме того, угроза цунами также не объявлялась.