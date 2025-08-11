Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 12:37

В «Альфе» назвали способ защитить пенсионеров от вербовки

Ветеран «Альфы» Гончаров призвал спецслужбы выявлять тех, кто следит за военными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским спецслужбам следует выявлять тех, кто следит за военнослужащими, чтобы предотвращать теракты на территории России, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, необходимо работать на опережение, чтобы пресекать террористические схемы до их реализации. Он подчеркнул, что только так можно предотвратить использование российских пенсионеров в преступных целях.

Спецслужбам надо не только бить по тому, что уже совершилось. Пенсионеры не сами готовят взрывные устройства. Они не знают, что это такое. Тогда вопрос: кто это готовит на нашей территории, кто им передает взрывные устройства, как они действуют, кто следит за военными, которых, извините, надо убить при помощи пенсионеров? То, что сейчас нам докладывают, это результат того, что мы предотвратили. А где цепочка, которая к этому ведет? Наверное, этот вопрос надо задать нашим спецслужбам и следить за тем, чтобы перекрыть эту цепочку. Тогда не будет пенсионеров со взрывными устройствами, — высказался Гончаров.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что массовое информирование граждан остановит вербовку российских пенсионеров украинскими спецслужбами. По его словам, органы контрразведки РФ должны усилить разъяснительную работу среди пожилых граждан, чтобы предотвратить их вовлечение в противоправную деятельность.

пенсионеры
военнослужащие
россияне
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
