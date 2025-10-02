Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания клуба «Валдай», дал поэтический ответ на вызовы, стоящие перед страной, процитировав строки из стихотворения поэта Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Российский лидер акцентировал внимание на словах писателя о судьбе тех, кто посягнет на русские земли. Отрывок опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ».

Знакомый пир их манит вновь — хмельна для них славянов кровь; но тяжко будет им похмелье; но долог будет сон гостей на тесном, хладном новоселье, под злаком северных полей, — зачитал Путин, подчеркнув современное звучание строк, написанных в 1831 году.

Президент пояснил, что держит томик Пушкина всегда на столе и часто обращается к нему. Процитированное стихотворение, посвященное событиям Отечественной войны 1812 года, стало, по словам Путина, емким ответом на многие современные вопросы и предупреждением тем, кто, «маним знакомым пиром», пытается испытать судьбу в противостоянии с Россией.

Ранее глава РФ ответил на попытки Запада насадить свою гегемонию. Речь идет о выражении о ломе. По словам главы государства, оно отражает суть происходящих в мире событий.