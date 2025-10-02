Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 20:33

Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина

Путин зачитал на «Валдае» стихотворение Пушкина «Бородинская годовщина»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания клуба «Валдай», дал поэтический ответ на вызовы, стоящие перед страной, процитировав строки из стихотворения поэта Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Российский лидер акцентировал внимание на словах писателя о судьбе тех, кто посягнет на русские земли. Отрывок опубликовал Telegram-канал «СМОТРИ».

Знакомый пир их манит вновь — хмельна для них славянов кровь; но тяжко будет им похмелье; но долог будет сон гостей на тесном, хладном новоселье, под злаком северных полей, — зачитал Путин, подчеркнув современное звучание строк, написанных в 1831 году.

Президент пояснил, что держит томик Пушкина всегда на столе и часто обращается к нему. Процитированное стихотворение, посвященное событиям Отечественной войны 1812 года, стало, по словам Путина, емким ответом на многие современные вопросы и предупреждением тем, кто, «маним знакомым пиром», пытается испытать судьбу в противостоянии с Россией.

Ранее глава РФ ответил на попытки Запада насадить свою гегемонию. Речь идет о выражении о ломе. По словам главы государства, оно отражает суть происходящих в мире событий.

Владимир Путин
Александр Пушкин
стихи
враги
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маликов «признался в любви» к Макану
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.