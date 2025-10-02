Конспектирующий речь Путина на «Валдае» журналист попал на видео

Некоторые слушатели выступления президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» активно конспектировали его речь. На трансляции встречи отчетливо видно, как участники записывали основные тезисы в блокнот.

Судя по кадрам, многие делали отдельные видео, чтобы не упустить главную мысль выступления. Однако нашлись и те, кто фиксировал речь традиционным способом — с помощью бумаги и ручки.

В ходе своего выступления Путин процитировал текст песни группы «Любэ». Говоря о попытках глобального Запада насаждать всему миру свою повестку, президент отметил, что никто не будет следовать правилам, «заданным где-то далеко».

Также глава государства назвал свое главное отличие от императора Александра I — в отличие от монарха, президента избрал народ на определенный срок. Путин также отметил, что император силой объединил Европу.

До этого президент заявил, что интернет вносит свою лепту при попытках навязывать людям различную повестку в глобальном информационном пространстве. По его словам, сильная сторона клуба «Валдай» — это стремление заглянуть за пределы банального и всем очевидного.