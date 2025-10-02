Клуб «Валдай»
Путин процитировал песню «Любэ»

Путин процитировал песню «Любэ», говоря о гегемонии Запада

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

Президент России Владимир Путин процитировал текст песни группы «Любэ», выступая на сессии XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Говоря о попытках глобального Запада насаждать всему миру свою повестку, Путин отметил, что никто не будет следовать правилам, «заданным где-то далеко».

Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел «Там, за туманами» или «Там, за океанами», добавил цитату из песни президент.

Политик подчеркнул, что многополярность в современном мире уже сложилась. Именно этой теме был посвящен ежегодный доклад валдайского клуба. Путин также считает, что многополярный мир имеет свои плюсы и минусы, но одним из безусловных плюсов является ослабление диктата.

Президент также выразил надежду на то, что даже тугодумы поймут, что Россия никогда не потерпит «стратегическое поражение». Он пообещал всем желающим бросить стране вызов в военной сфере молниеносный ответ. Путин напомнил, что Россия и раньше давала понять оппонентам, что не потерпит угрозы в свой адрес.

